Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відомий 50-річний шеф-кухар, ресторатор та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про свій день.

Цього разу Хіменес-Браво показав підготовку до важливих зйомок. Як бачимо, Ектору робили зачіску та грим.

Потім він показав процес зйомки рекламної акції для нових приправ.

"Наше нове дитя на підході", - написали на сторінці.

Як бачимо, Хіменес Браво був у чорних штанах та оливковій сорочці, поверх яких одягнув чорний фартух у білу смужку.

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