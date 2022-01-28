Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відомий 50-річний шеф-кухар, ресторатор та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про свій день.
Цього разу Хіменес-Браво показав підготовку до важливих зйомок. Як бачимо, Ектору робили зачіску та грим.
Потім він показав процес зйомки рекламної акції для нових приправ.
"Наше нове дитя на підході", - написали на сторінці.
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Як бачимо, Хіменес Браво був у чорних штанах та оливковій сорочці, поверх яких одягнув чорний фартух у білу смужку.
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