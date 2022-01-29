Як пише Politeka.net, Максим Тарапата, який боровся за серце Злати Огневич у шоу "Холостячка" не став засиджуватися вдома і відправився в подорож по теплих країнах.

У себе в Instagram чоловік розмістив перший знімок, зроблений під час відпустки.

Максим позує на березі моря в білій футболці. У передчутті блаженства він підняв голову і дивиться в небо.

"Тут мав бути пост про перші дні відпочинку, але давайте пізніше?",- написав екс-учасник "Холостячки".

Максим Тарапата не став уточнювати куди саме відправився в перший місяць зими, а також проігнорував питання фоловерів, хто склав йому компанію на відпочинку. Сама ж Злата Огневич бурхливо відреагувала, поставивши вогні в коментарях.

"Тут мав бути я, але про це пізніше",

"Ти тут в передчутті блаженства!»,

"Гарного відпочинку! Максим, а з ким ви відпочиваєте?»,

«Мрійник»,

"Взагалі-то тут має бути твоє фото на серфі 😅 😉 але пізніше теж можна)))», - пишуть в мережі.

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