Як пише Politeka.net, Вікторія і Юрій Ткач вже багато років разом. У пари є дочка Ліза, яка в 2021 році пішла в перший клас. Вікторія у новій публікації в Instagram показала Малятко, розповівши про новий тренд.
"Ох вже ці нові тренди...
Зазвичай я досить скептично ставлюся до нововведень, які придумує одна людина , а всі інші повторюють за ним, дуже часто відключаючи свій мозок!
Хоча якщо капнути глибше..
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То абсолютно всі хтось коли придумав і зараз ми це повторюємо або використовуємо в своєму житті !)))
Ось вам ще один новий тренд-забавні Балаклави ..))
Але радує знаєте що?!..
Що це можна зробити своїми руками і це так званий творчий процес!)))
А це вже непогано звучить..", - написавши Вікторія.
Також дружина зірки поставила українцям питання, Чи зробили подібні речі вони для своїх дітей:
"P.S.
Таке ось виправдання я собі знайшла …
А ви вже зв'язали собі таку штуковину?)))".
На фото Ліза була в Балаклаві з вушками і здивовано дивилася.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ви на весь Лізи клас в'яжете" ," а мені дуже подобається", "Віка, давай майстер-клас", "яка за рахунком", " син замовив. Увечері замовимо пряжу і будемо в'язати".
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