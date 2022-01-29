Як пише Politeka.net, Вікторія і Юрій Ткач вже багато років разом. У пари є дочка Ліза, яка в 2021 році пішла в перший клас. Вікторія у новій публікації в Instagram показала Малятко, розповівши про новий тренд.

"Ох вже ці нові тренди...

Зазвичай я досить скептично ставлюся до нововведень, які придумує одна людина , а всі інші повторюють за ним, дуже часто відключаючи свій мозок!

Хоча якщо капнути глибше..

То абсолютно всі хтось коли придумав і зараз ми це повторюємо або використовуємо в своєму житті !)))

Ось вам ще один новий тренд-забавні Балаклави ..))

Але радує знаєте що?!..

Що це можна зробити своїми руками і це так званий творчий процес!)))

А це вже непогано звучить..", - написавши Вікторія.

Також дружина зірки поставила українцям питання, Чи зробили подібні речі вони для своїх дітей:



"P.S.

Таке ось виправдання я собі знайшла …

А ви вже зв'язали собі таку штуковину?)))".

На фото Ліза була в Балаклаві з вушками і здивовано дивилася.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви на весь Лізи клас в'яжете" ," а мені дуже подобається", "Віка, давай майстер-клас", "яка за рахунком", " син замовив. Увечері замовимо пряжу і будемо в'язати".

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