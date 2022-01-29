Как пишет Politeka.net, Виктория и Юрий Ткач уже много лет вместе. У пары есть дочь Лиза, которая в 2021 году пошла в первый класс. Виктория в новой публикации в Инстаграм показала малышку, рассказав о новом тренде.

"Ох уж эти новые тренды...

Обычно я довольно скептически отношусь к новшествам, которые придумывает один человек, а все остальные повторяют за ним , очень часто отключая свой мозг!

Хотя если капнуть глубже..

То абсолютно всё кто-то когда придумал и сейчас мы это повторяем или используем в своей жизни !)))

Вот вам ещё один новый тренд - забавные Балаклавы ..))

Но радует знаете что?!..

Что это можно сделать своими руками и это так называемый творческий процесс!)))

А это уже неплохо звучит..", - написала Виктория.

Также жена звезды задала украинцам вопрос, сделали ли подобные вещи они для своих детей:



"P.S.

Такое вот оправдание я себе нашла …

А вы уже связали себе такую штуковину?)))".

На фото Лиза была в балаклаве с ушками и удивленно смотрела.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы на весь Лизы класс вяжете", "А мне очень нравится", "Вика, давай мастер-класс", "Какая по счету", "Сын заказал. Вечером закажем пряжу и будем вязать".

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