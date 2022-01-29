Как пишет Politeka.net, Виктория и Юрий Ткач уже много лет вместе. У пары есть дочь Лиза, которая в 2021 году пошла в первый класс. Виктория в новой публикации в Инстаграм показала малышку, рассказав о новом тренде.
"Ох уж эти новые тренды...
Обычно я довольно скептически отношусь к новшествам, которые придумывает один человек, а все остальные повторяют за ним , очень часто отключая свой мозг!
Хотя если капнуть глубже..
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То абсолютно всё кто-то когда придумал и сейчас мы это повторяем или используем в своей жизни !)))
Вот вам ещё один новый тренд - забавные Балаклавы ..))
Но радует знаете что?!..
Что это можно сделать своими руками и это так называемый творческий процесс!)))
А это уже неплохо звучит..", - написала Виктория.
Также жена звезды задала украинцам вопрос, сделали ли подобные вещи они для своих детей:
"P.S.
Такое вот оправдание я себе нашла …
А вы уже связали себе такую штуковину?)))".
На фото Лиза была в балаклаве с ушками и удивленно смотрела.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы на весь Лизы класс вяжете", "А мне очень нравится", "Вика, давай мастер-класс", "Какая по счету", "Сын заказал. Вечером закажем пряжу и будем вязать".
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