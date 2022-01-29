Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram переможець 11 сезону шоу "Голос країни" Сергій Лазановський, який став ведучим бекстейджу дванадцятого сезону, часто ділиться із шанувальниками своїми планами та публікує різні фото та відео.
Цього разу Лазановський розповів шанувальникам про прем'єру нової пісні.
"Так вже хочу поділитись цією роботою🔥 Вона для мене особлива♥️", - сказав Сергій.
Лазановський наспівав частинку нової пісні та розсекретив, що прем'єра буде 11 лютого цього року.
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Шанувальники прокоментували допис Лазановського: "Коли буде презентація пісні, яка подавалась на Євробачення 2022?", "Чекаємо❤️❤️😍", "Який голос зовсім інший ніж був😍😮", "Чекаю з нетерпінням на цю пісню 😍😍😍😍", "Чекаємо прем'єру❤️ Пісня таки неймовірна🥺".
Зауважимо, що Сергій Лазановський вирішив взяти участь у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення.
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