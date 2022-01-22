Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став переможцем шоу " Голос країни "в 2021 році, де був у команді колишньої солістки групи" Время и Стекло " Наді Дорофєєвої. Після проекту за артистом стежать десятки тисяч людей в соціальній мережі Instagram, де молодий співак ділиться з фанатами не тільки творчістю, а й особистими кадрами.
На новому відео Сергій Лазановський показав виступ, на якому виконував пісню "Україна" Тараса Петриненка. Разом з переможцем співали інші учасники шоу від різних тренерів, а в кінці самі Олег Винник, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва і Дмитро Монатік приєдналися до учасників.
"З днем Соборності, українці.
Спасибі всім хлопцям, які зараз, мерзнуть в окопах, дають нам можливість відчувати себе єдиною і цілісною державою.
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Повертайтеся живими", - було написано під відео.
Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і почали ставити захоплені смайли в коментарях.
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