Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став переможцем шоу " Голос країни "в 2021 році, де був у команді колишньої солістки групи" Время и Стекло " Наді Дорофєєвої. Після проекту за артистом стежать десятки тисяч людей в соціальній мережі Instagram, де молодий співак ділиться з фанатами не тільки творчістю, а й особистими кадрами.

На новому відео Сергій Лазановський показав виступ, на якому виконував пісню "Україна" Тараса Петриненка. Разом з переможцем співали інші учасники шоу від різних тренерів, а в кінці самі Олег Винник, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва і Дмитро Монатік приєдналися до учасників.

"З днем Соборності, українці.

Спасибі всім хлопцям, які зараз, мерзнуть в окопах, дають нам можливість відчувати себе єдиною і цілісною державою.

Повертайтеся живими", - було написано під відео.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і почали ставити захоплені смайли в коментарях.

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