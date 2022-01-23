Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про важливу подію, які відбудеться цієї неділі, дозволивши поглянути, як проходить підготовка.

Співачка Надя Дорофєєва вдруге стала наставницею на шоу "Голос країни", пише Politeka.net. Зірка вирішила розповісти про важливу подію - прем'єру нового сезону, яка відбудеться вже цієї неділі.

Артистка вирішила також відкрити таємницю того, як йде підготовка. На кадрах в сторіс свого Instagram співачка показала себе під час макіяжу і укладання волосся. Кілька рук працювали в кадрі.

"Хлопці, всім привіт! Сьогодні просто чудовий день! Тому що, прем'єра "Голосу" - це, по-перше. А, по-друге, я вже в павільйоні перебуваю, тому що ми далі з моєю командою, репетируємо неймовірні номери, але поки ви не знаєте, хто у мене в команді...",- поділилася співачка.

Зазначимо, в кадрі співачка вже постала з готовою укладкою і при макіяжі.

Примітно, що в минулому сезоні виграв учасник з команди Наді Дорофєєвої, Сергій Лазановський, який отримав квартиру й можливість виступити на музичному фестивалі. Через деякий час переможець заявив про намір продати житло і вкласти гроші в розкрутку кар'єри.

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