Співачка Надя Дорофєєва вдруге стала наставницею на шоу "Голос країни", пише Politeka.net. Зірка вирішила розповісти про важливу подію - прем'єру нового сезону, яка відбудеться вже цієї неділі.
Артистка вирішила також відкрити таємницю того, як йде підготовка. На кадрах в сторіс свого Instagram співачка показала себе під час макіяжу і укладання волосся. Кілька рук працювали в кадрі.
"Хлопці, всім привіт! Сьогодні просто чудовий день! Тому що, прем'єра "Голосу" - це, по-перше. А, по-друге, я вже в павільйоні перебуваю, тому що ми далі з моєю командою, репетируємо неймовірні номери, але поки ви не знаєте, хто у мене в команді...",- поділилася співачка.
Зазначимо, в кадрі співачка вже постала з готовою укладкою і при макіяжі.
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Примітно, що в минулому сезоні виграв учасник з команди Наді Дорофєєвої, Сергій Лазановський, який отримав квартиру й можливість виступити на музичному фестивалі. Через деякий час переможець заявив про намір продати житло і вкласти гроші в розкрутку кар'єри.
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