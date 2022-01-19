Сергій Лазановський став завойовувати популярність в Україні після перемоги на шоу "Голос країни" минулого року, повідомляє Politeka.net. Співак виступав у команді Наді Дорофєєвої.

Крім розвитку сольної кар'єри співак також активно робить публікації в різних соцмережах. Так, Сергій Лазановський розмістив в Instagram жартівливе відео з "жалісливою" історією про стосунки хлопця з дівчиною. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

"Бувало і так 🙈", - написав артист.

На кадрах Сергій Лазановський намагався зобразити невдаху, який за п'ять років перетворюється на стильного красеня.

"Вона відмовила мені три рази у відносинах п'ять років тому... І я вирішив змінитися і ще раз завоювати її серце... Побачивши мене абсолютно іншим...вона не змінила своєї думки і ще раз мені відмовила", - написано на відео.

За дві години публікація зібрала сотні переглядів і багато коментарів.

"Ржунимагууу😂", "Жорстко, звичайно 😂😂😂", " Потужно😂 😂","😂", - написали користувачі Мережі.

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