Сергій Лазановський став завойовувати популярність в Україні після перемоги на шоу "Голос країни" минулого року, повідомляє Politeka.net. Співак виступав у команді Наді Дорофєєвої.
Крім розвитку сольної кар'єри співак також активно робить публікації в різних соцмережах. Так, Сергій Лазановський розмістив в Instagram жартівливе відео з "жалісливою" історією про стосунки хлопця з дівчиною. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).
"Бувало і так 🙈", - написав артист.
На кадрах Сергій Лазановський намагався зобразити невдаху, який за п'ять років перетворюється на стильного красеня.
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"Вона відмовила мені три рази у відносинах п'ять років тому... І я вирішив змінитися і ще раз завоювати її серце... Побачивши мене абсолютно іншим...вона не змінила своєї думки і ще раз мені відмовила", - написано на відео.
За дві години публікація зібрала сотні переглядів і багато коментарів.
"Ржунимагууу😂", "Жорстко, звичайно 😂😂😂", " Потужно😂 😂","😂", - написали користувачі Мережі.
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