Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - солістка української популярної групи KAZKA. Зірка минулого року взяла участь у проекті"Танці з зірками". За час шоу Зірка скинула близько 20 кг, але вирішила не зупинятися на цьому. Як зазначила Олександра в одному з інтерв'ю, їй за 2021 рік вдалося скинути 30 кг.А на нових сторіс в Instagram співачка вирішила показати, як наводить красу.
На відео Олександра лежала на кушетці, поки майстер працював з її тілом.
"У нас ще багато роботи. Краса вимагає жертв", - написала Зарицька.
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"Далі у нас віскі, куріння і догляд за обличчям. Куріння дуже корисна процедура, але до неї потрібно бути готовою. Потрібно довіряти такі речі тільки профі", - написала в другому сторіс Олександра у себе в Instagram.
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