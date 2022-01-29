Як пише Politeka.net, Маша Полякова - дочка Олі Полякової, яка зараз почала будувати кар'єру з панк-рок групою, де вона солістка. 16-річний підліток також активно веде блоги в різних соц.мережа. В цей раз Маша опублікувала відео для Тікток, де розповіла про своє ім'я.
На відео почали з'являється різні варіації того, як Маша називати: "Маша, Марія, Машенька, Руда".
Всі ці варіанти дочка Олі влаштовують. Але ось варіант з "Марусею"дуже сильно не сподобався починаючій співачці.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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"Машина, "Маруся, це взагалі-то Марина", " теж ненавиджу коли мене називають Маруся", "Марічка, "Маша, ти найкраща", " скажи спасибі що тебе мар'яною не називають...", "Жиза"
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