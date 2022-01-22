Так, 16-летняя Маша опубликовала у себя в Инстаграм несколько любопытных снимков, передает Politeka.net. Дочь Поляковой, чья популярность в соцсети набирает обороты - у нее уже 175 тысяч подписчиков - нашла новый способ привлечь к себе внимание избалованной публики.

Маша явилась на вечеринку по случаю 38-летия мамы вместе со своим парнем. Девушка нарядилась в красный блестящий костюм, дополнив его черным галстуком. Бойфренд повел себя куда скромнее - надел темные штаны, белую футболку и клетчатую рубашку.

Дочь Поляковой опубликовала еще один снимок, на этот раз провокационный. Парочка целовалась на камеру.

"love ю", - говорится в подписи.

Публика бурно отреагировала: "Девочка выросла😍 очень красивые🔥"; "Машуня, у тебя сейчас самое золотое время, нужно наслаждаться всем😉"; "Я ревную 😢"; "Маша, вы смотритесь супер и никого не слушайте ❤️"; "Красивые молодые люди. ❤️"; "пхааах. Это твоя тысячная любовь...После него ещё много любви будет,а пока кайфуй".

К слову, на звездной вечеринке Поляковой, кроме ее мужа и отца Маши Вадима Буряковского, присутствали также Катя Осадчая с Юрием Горбуновым, Леся Никитюк, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, Андре Тан и другие. Празднование проходило 17 января в одном из киевских ресторанов.

Напомним, Ефросинина на вечеринке засветила мужа Поляковой, который старше ее на 22 года: "Вадик, лучше тебе..."

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