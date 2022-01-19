Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица, которая на днях отпраздновала 38-й день рождения. Звезда закатила вечеринку вместе с телеведущей Машей Ефросининой, певицей Дашей Астафьевой, а также фэшн-фотографом Соней Плакидюк. А на новых сторис в Инстаграм Оля решила похвастаться украинцам, какие подарки получила на День Рождения.
На селфи Оля сидела перед зеркалом и закинула ноги, демонстрируя на них эффектные кроссовки, которые получила в подарок.
"Выгуливаю подарочки", - написала Полякова.
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На втором сторис Оля уже стояла перед зеркалом в пижаме и с украшением на шее.
"Я все продолжаю выгуливать подарочки. Крестик с изумрудиками подарила мне Маша, а вторая моя Маша, подружка моя, подарила мне пижамку", - сказала Оля.
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Также Politeka сообщала, что Ефросинина на кадрах с вечеринки засветила, какие на самом деле Астафьева и Полякова
А еще Politeka писала, что Ефросинина на вечеринке засветила мужа Поляковой, который старше ее на 22 года