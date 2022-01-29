Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик не тільки зірка ранкового шоу на одному з телеканалів України, а й популярна актриса театру і кіно. Зірка брала участь в "Танцях з зірками", але там зайняла тільки друге місце з Андрієм Диким. Зате пара в кінцевому підсумку одружилася і зараз виховує двох дочок. Не забуває Ребрик і про Тікток, де активно веде сторінку, радуючи українцями цікавими відео.
На новому відео Лілія показала, як танцює на студії. Поруч стояв Анатолій Анатоліч, який танцював з Ребрик. Лілія для зйомок одягла сукню вище коліна і стильні туфлі, а Анатолій був у джинсах і сорочці.
"Добрий ранок. Ми в ефірі", - написала Ребрик.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Річки, Лілечка", "я мрію, щоб ви передали мені Привіт", "Чарівна", "Мамуля, ти в річках".
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