Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик не тільки зірка ранкового шоу на одному з телеканалів України, а й популярна актриса театру і кіно. Зірка брала участь в "Танцях з зірками", але там зайняла тільки друге місце з Андрієм Диким. Зате пара в кінцевому підсумку одружилася і зараз виховує двох дочок. Не забуває Ребрик і про Тікток, де активно веде сторінку, радуючи українцями цікавими відео.

На новому відео Лілія показала, як танцює на студії. Поруч стояв Анатолій Анатоліч, який танцював з Ребрик. Лілія для зйомок одягла сукню вище коліна і стильні туфлі, а Анатолій був у джинсах і сорочці.

"Добрий ранок. Ми в ефірі", - написала Ребрик.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Річки, Лілечка", "я мрію, щоб ви передали мені Привіт", "Чарівна", "Мамуля, ти в річках".

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