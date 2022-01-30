Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в "Танцях з зірками", влаштувала стильну фотосесію зі своїм чоловіком, казахським мільйонером Алмазом.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Іванни Онуфрійчук з'явилися кадри з фотосесії. Для зйомки парочка вибрала два образи. На перших кадрах Іванна позувала в білосніжній сукні, яка нагадувала весільну, а на другому постала в костюмі.

"Відкрию вам наш маленький секрет. Напередодні романтичного місяця року ми з коханим стали учасниками романтичної фотосесії для @lofficielukraine. Це було дуже атмосферно, ніжно і стильно. Слідкуйте за новинами, ми покажемо вам дещо дуже красиве", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів. Деякі шанувальники запідозрили телеведучу у вагітності.

"А у вас немає ще одного секрету від нас?", "Ви справжні! Це здорово!", "Ви прекрасні", «Прекрасно))і таке враження, що ви чекаєте малюка)», «які ж ви красиві», "найромантичніша пара", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук дозволила собі цілуватися з "іншим" на очах у чоловіка: "як вам такий...".

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