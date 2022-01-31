Як повідомляє Politeka.net, популярний український артист Діма Монатік полетів разом з коханою дружиною і дітьми на відпочинок. Сім'я зараз відпочиває на сонячних Мальдівах, які ваблять райськими пейзажами багатьох представників українського шоу-бізу.

Фото з екзотичного курорту кілька годин тому опублікувала Ірина Монатік на своїй сторінці в Instagram. На свіжих фото у своєму Instagram мама двох дітей позувала на березі. За її спиною розкинувся океан з прозорою водою, білий пісок і бунгало.

Кохана Дружина Діми Монатіка стоїть в ефектній позі. На ній зелений цілісний купальник, який прекрасно сидить на її фігурі і тільки підкреслює красу жінки. В якості аксесуарів вона вибрала сонцезахисні окуляри і намисто з ракушок. За її спиною, далеко, бігають діти зіркової пари.

Користувачі Мережі по достоїнству оцінили фото Ірини Монатік і викупали її в компліментах. Не залишилися осторонь і знаменитості, Надя Дорофєєва і Катя Варнава також відреагували на публікацію: "А ви Яка прекрасна", "Ти повинна носити тільки міні", "Можна згадати тільки рядки з пісні вашого чоловіка".... ти така красива!"", "Супер краса, так виглядати після народження двох дітей... просто захоплююся", "Не вистачає на фото ваших дітей і чоловіка, а так просто прекрасно".

Нагадаємо, що дружина Діми Монатіка видала секрети виховання своїй синів.

Як повідомляла Politeka, Монатік з дружиною і синами зворушив Лесю Нікітюк, Горову та інших зірок.

Також Politeka писала, що дружина Монатіка на Мальдівах видала свій рецепт для порятунку світу.