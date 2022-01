Як передає Politeka.net, Микита Добринін є відомим радіоведучим і головним героєм дев'ятого сезону проєкту "Холостяк". Він зі своєю дружиною - Дашею Квітковою і сином Левом відправився відпочивати на Сейшельські острови. На своїй сторінці в Instagram Добринін вирішив заговорити про ненависть жінок один до одного. Він пояснив, що не розуміє, як можна не підтримувати один одного, коли потрапляєте в одні й ті ж ситуації та розуміння краще, ніж у жінок і чоловіків.

"Чому жінки хейтять інших жінок?

Поясніть мені.



Чоловіки часто по життю керуються принципом:"брат за брата — за основу взято". Але з жінками все трохи інакше.



Представниці прекрасної статі часом надмірно критично ставляться один до одного, вчені називають це мізогонією



Здавалося б, жінки проходять через схожі ситуації, проблеми, розуміють, які бувають складнощі та можуть підтримати краще будь-якого чоловіка. Але в реалі відпускають самі їдкі коментарі щодо виховання дітей, зайвої ваги, розтяжок та інших нюансів.

Хтось скаже - ну це ж конкуренція, так закладено природою. Але ж ми не в диких племенах мешкаємо далеко від цивілізації, навіщо ж труїти та морально пригнічувати інших людей?



Чомусь такі історії, як конфлікти в Twitter між Тейлор Свіфт і Ніккі Мінаж, Бейонсе і Ріанною, Хлої Кардашьян і Ембер Роуз користуються великою популярністю серед читачів. А міф про "жіночу дружбу" продовжує набирати обертів😐



Мені здається, він настільки сильно вдрукувався у свідомість, що деякі вважають це єдиним можливим варіантом взаємин і сліпо йому слідують, think about it...



Будь це заздрість або конкуренція, важливо пам'ятати, що всі ці злісні висловлювання не покращують якість нашого життя. Навіщо хейтити, якщо можна підтримати? Навіщо заздрити, якщо можна напружитися і досягти такого ж результату?



Посилаючи у світ більше добра - воно повертається до нас у стократному розмірі", - поділився думками Микита Добринін.

