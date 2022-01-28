Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является главным героем 9-го сезона проекта "Холостяк". Он вместе со своей женой Дашей Квитковой (она является победительницей "Холостяка") отправились на Сейшельские острова. Оттуда Добрынин поделился видео на котором его жена на берегу Индийского океана идет по пляжу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На моем пути в рай", — подписал видео Никита Добрынин.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией "Холостяка": "На Шри Ланку похож и пляж и океан", "Надо снимать поближе", "Вид - огонь. Счастья и любви вам долгой-долгой, длиною в жизнь", "Красота", "Я ей по-доброму завидую", "Вид просто шикарный", "Не пугает сезон дождей?", "Какая красота Никита как будто вы только сами на необитаемом острове!!! Просто круть", "Невероятно".

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