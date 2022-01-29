34-летний Добрынин с семьей уже более недели отдыхает на Сейшелах. И хоть начало отпуска немного омрачили проблемы со здоровьем (у ребенка поднялась температура, а Даша умудрилась три раза подхватить морскую болезнь), сейчас, кажется, все наладилось, и пара, наконец, наслаждается фантастическими каникулами. В своем микроблоге в Инстаграм Квиткова опубликовала свежее фото, засветив романтический момент с мужем, передает Politeka.net.
"Семья🤍", - коротко, но с любовью, подписала она фото.
На черно-белом снимке лица Даши и Никиты показаны крупным планом. Экс-"Холостяк" положил голову на грудь возлюбленной, а та мило поцеловала его в нос.
Публика осталась в восторге: и от удачно выбранного момента, и от ракурса, и от самих Квитковой с Добрыниным.
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"Оригинальная фотография🔥"; "Сколько любви в этом фото. Как хорошо когда в семье любовь и гармония, тогда Вы сила и можете горы вместе свернуть. Знаю это на личном опыте, мы с мужем за 8 лет прошли многое и добились успеха с нуля вместе ❤️"; "Какое красивое фото😍"; "Инь-Янь🤍🖤"; "Офигенные😍😍😍😍 просто вах"; "Такие влюбленные😍😍"; "Бесподобно!!!"; "Это такое нежное фото😍"; "Фото для журнала))))"; "Какая нежность на фото?😍😮", - пишут в комментариях.
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