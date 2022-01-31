Як передає Politeka.net, Андрій Хливнюк прославився як автор хітів і фронтмен групи "Бумбокс". Зараз у групи проходить всеукраїнський тур. На сторінці групи "Бумбокс" в Instagram опублікували нові фото. На кадрах показали, як пройшов концерт у Херсоні, де Андрій Хливнюк вразив своїм талантом на сцені (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Чудовий двогодинний концерт в Херсоні", - пишуть на акаунті групи "Бумбокс".

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Було супер", "Як завжди кращі та з кожним роком все шикарніше", "Це було неймовірно", "Незабутні враження! Ви мега круті!!! Дякую від щирого серця!", "І всі 2 години мурашки по всьому тілу 😍 це був кайф! Спасибі", "Просто розрив, скільки емоцій отримали, мурашок, просто бомба", "Це розрив", "Як почав з першої пісні, так і не відпускав до останньої. Круто".

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