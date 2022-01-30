У мережі з'явився кадр, як виглядатиме сцена у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022, також глядачі розглянули, хто буде в журі.

Як передає Politeka.net, фото показали на фан-сторінці, присвяченій «Євробаченню».

Кадр викликав бурхливу реакцію. Правда, думки користувачів мережі розійшлися.

"Нарешті журі посадили не збоку, а навпроти сцени", "схожий дизайн на сцену, яка була в 2016 році", "сумовитий дизайн", "Нацвідбір 2016 «повернення»", "Ну ось. Крута сцена (2016 рік передає привіт). А то говорили: актовий зал в школі", "Сцена не дуже((( яка була постійно – краще", "Сцена прикольна і це всього лише начерк. Я думаю, реальний вигляд буде набагато масштабніше", "прикренько, що судді будуть сидіти спиною до глядачів", "нормальна сцена, виглядає атмосферно, але сподіваюся що вона в живу буде не так темно виглядати", "та вже, видно що грошей немає", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, користувачі Мережі впізнали в силуетах суддів Андрія Данилка, Тіну Кароль і Катерину Павленко з групи GO_A. Також хтось припустив, що посередині в журі сидить Джамала.

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