Як передає Politeka.net, фото показали на фан-сторінці, присвяченій «Євробаченню».
Кадр викликав бурхливу реакцію. Правда, думки користувачів мережі розійшлися.
"Нарешті журі посадили не збоку, а навпроти сцени", "схожий дизайн на сцену, яка була в 2016 році", "сумовитий дизайн", "Нацвідбір 2016 «повернення»", "Ну ось. Крута сцена (2016 рік передає привіт). А то говорили: актовий зал в школі", "Сцена не дуже((( яка була постійно – краще", "Сцена прикольна і це всього лише начерк. Я думаю, реальний вигляд буде набагато масштабніше", "прикренько, що судді будуть сидіти спиною до глядачів", "нормальна сцена, виглядає атмосферно, але сподіваюся що вона в живу буде не так темно виглядати", "та вже, видно що грошей немає", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, користувачі Мережі впізнали в силуетах суддів Андрія Данилка, Тіну Кароль і Катерину Павленко з групи GO_A. Також хтось припустив, що посередині в журі сидить Джамала.
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