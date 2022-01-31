Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі довгі роки розбурхує уми фанатів по всьому світу своєю красою і талантом. Нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували незвичайне фото зірки, на якому можна побачити її ідеальне обличчя крупним планом.
На фотографії Анджеліна відображена на сірому тлі, вона позує в простій кофтині без зухвалого декольте і голлівудської гламурності, але від того не менш красива і приваблива. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, який підкреслює очі, і мила посмішка.
У підписі до фотографії Джолі написали: "Дивовижна". А шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи актрису компліментами: "Дуже мила і красива жінка", "Прекрасний ангел", "Ти завжди красива", "Прекрасна", "Прекрасна королева", "Очі як діаманти", "Завжди красива".
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Нагадаємо, Анджеліна Джолі на селфі з шанувальниками показала своє справжнє обличчя: ніякої фоторетуші.
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі не стала приховувати, наскільки змінилося її обличчя за 20 років кар'єри: "Є одне але...".
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