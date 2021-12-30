В сети сравнили фото голливудской красотки Анджелины Джоли и показали, как она изменилась за десять лет, появился фотоколлаж.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Анджелине Джоли, опубликовали фотоколлаж, на котором показали два снимка звезды с разницей в 10 лет.

Так, на первом снимке голливудская звезда запечатлена в 2009 году, видимо, снимок был сделан на каком-то светском мероприятии. На кадре Анджелина запечатлена при полном параде, ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой на губах.

На втором снимке Джоли уже в 2019 году, здесь она тоже нарядная. На ней темный наряд, волосы распущены и украшены милым ободком, а на лице более сдержанный макияж.

В подписи к фотоколлажу написали: "10 лет красоты". Поклонники тут же принялись комментировать кадры, засыпая звезду комплиментами: "Лучше, чем раньше", "Здесь так похожа на свою маму", "По-прежнему самая красивая женщина в мире, всегда", "Теперь даже красивее, чем раньше", "Чем старше она становится, тем красивее", "У нее хороший пластический хирург", "Анджелина, ты такая красивая", "Все еще прекрасна! Так молода", "Всегда прекрасная, милая принцесса".

Напомним, Анджелина Джоли поиграла взглядом, от которого устоят немногие: "Черт возьми".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли раньше была блондинкой, в Сети всплыли неожиданные фото: "Она и сама забыла".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли сверкнула шикарной голливудской улыбкой, заворожив видом: "Единственная и неповторимая".