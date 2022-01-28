В сети обнародовали фотографию известной голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли, которую она сделала с фанатами на улице.

Как сообщает Politeka.net, на своей официальной странице в Instagram, которую она завела совсем недавно, 46-летняя популярная голливудская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли редко делится новыми фотографиями и видео, зато новые фото часто появляются на фан-аккаунтах Джоли.

Так, на этот раз на одном из них опубликовали два фото американской актрисы с фанатами. На первом Джоли делала селфи и мило улыбнулась в камеру. У нее был легкий макияж и слегка распущенные волосы.

На второй фотографии Анджелину, которая фотографировала себя, сняли сбоку.

"Хорошая", "Красивая🙌👏🔥😮", "🙌🙌🙌🙌👏👏👏👏Очень красиво", "Божественная улыбка и красивая женщина", "Супер фото 😉👌👌", "Анджелина. Всегда такая милая 🙌❤️ ","Ты мне нравишься ❤️ ", " Шедевр в создании собственной идентичности..", - написали поклонники.

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