Как сообщает Politeka.net, на своей официальной странице в Instagram, которую она завела совсем недавно, 46-летняя популярная голливудская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли редко делится новыми фотографиями и видео, зато новые фото часто появляются на фан-аккаунтах Джоли.
Так, на этот раз на одном из них опубликовали два фото американской актрисы с фанатами. На первом Джоли делала селфи и мило улыбнулась в камеру. У нее был легкий макияж и слегка распущенные волосы.
На второй фотографии Анджелину, которая фотографировала себя, сняли сбоку.
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"Хорошая", "Красивая🙌👏🔥😮", "🙌🙌🙌🙌👏👏👏👏Очень красиво", "Божественная улыбка и красивая женщина", "Супер фото 😉👌👌", "Анджелина. Всегда такая милая 🙌❤️ ","Ты мне нравишься ❤️ ", " Шедевр в создании собственной идентичности..", - написали поклонники.
Ранее Politeka сообщала, что дочь Анджелины Джоли в дырявых штанах сразила наповал рядом с похудевшей мамой: кадры с прогулки.
Напомним, что старшая дочь Джоли Захара удивила превращением с ярко-голубыми волосами: кадры семейной прогулки
Также Politeka писала, что в Сети показали, как сильно изменилась Анджелина Джоли за 20 лет: "Как красное вино".