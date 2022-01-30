45-річний Галкін разом з Аллою Пугачовою виховує двох маленьких дітей, які досить швидко став популярними в соціальній мережі, передає Politeka.net. Зараз діти відпочивають разом з сім'єю вдома, поому частіше записують різні комічні ролики для Instagram.

В цей раз Гаррі і Ліза вирішили показати, як вони розважаються в компанії один одного перед батьком, який знімає їх дурниці.

"Давай знімемо відеоблог. Сьогодні у нас на обід картопля з рибкою», — каже брат Лізи в ролику. Після цього вони починають сміятися і жартувати один над одним.

"Блогери ❤ ️ 😂 » - сказано під кадрами.

Шанувальники почали реагувати: "у ва як завжди весело❤; Красотульки 💖; обожаюіх😍; класні хлопці!!!😍 😍 ; Супер дітки!👏 ; Відмінно вийшло❤; ось вони щасливі діти!!!! Правильно виховані в любові!!!👏 ; Прекрасні діти😍 😍 відчувається харизма, дуже люблю їх😍; діти купаються в любові, тому такі добрі і веселі. І дуже помітно, що діти ставляться один до одного з любов'ю! 👏❤️Хороші хлопці, ну що можна сказати, такі дітки, приємно дивитися і посміхаємося разом з вами. Нехай так буде завжди".

Також чоловік показав, як катається на санках з дітьми. Спочатку Галкін розважався з сином: роз'їжджаючи по спеціально виритим в снігу трасах, як для бобслею.

Гуморист зазначив на кадрах, що їх знімає мама, тобто Алла Борисівна. Потім щасливий батько спускався з донькою з високої гірки на спеціальних "тарілках". І не можна сказати, хто був більше в захваті: батько, або діти.

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