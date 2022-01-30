Як пише Politeka.net, 16-річний артист, який підкорив багатьох знаменитостей і простих українців своїми вокальними даними в проекті «Співають всі», активно зайнявся своєю кар'єрою. У новому після Муаяд Абдельрахім поділився новими кадрами, заінтригувавши публіку.

Муаяд Абдельрахім показав бекстейдж фотосесії, на якій він позував в стильних нарядах. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).

"Нова фотосесія. Скоро одна з фоток буде на обкладинці нової пісні "Instagram"», - написав юний співак.

Відзначимо, кадри припали до душі користувачам мережі.

"Просто вогонь», «Вау», "гармата", - писали в коментарях.

Відзначити, Муаяд Абдельрахім зараз велику увагу приділяє не тільки репертуару, а й своєму образу. Нещодавно хлопець зізнався, що скільки примірок, скільки пройшло за останні 3 місяці, у нього не було за всі 16 років.

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