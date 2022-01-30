Відома гумористка та актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна в незвичайній позі лягла на стілець і похвалилася фігурою.

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є зіркою гумористичного шоу "Жіночий квартал", яке створила Олена Кравець. Гумористка не тільки бере участь в різних шоу, але і також активно займається спортом і навчає цьому інших. На цей раз на своїй сторінці в Instagram Нікітіна опублікувала нове фото. На кадрі актриса розклалася в незвичайній позі на стільці, показавши свою пластичність. Варто відзначити, що на Катерині Нікітіної світлі джинси та короткий топ, який підкреслює її ідеальну спортивну форму.

"Так, я так завжди сиджу!

Тому якщо будете запрошувати в гості, мийте підлоги", - розповіла Катерина Нікітіна.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією актриси: "Ок, готово, якраз вимили", "Вогонь", "Бомба", "Красуня", "Екстравагантна Катерина".

Нагадаємо, нещодавно Нікітіна засвітилася в компанії Євгена Кошового, Юрія Ткача та Олександра Еллерта. Вони разом працюють у студії "Квартал 95".

Раніше повідомлялося, блондинка з "Жіночого кварталу" у вузькому костюмі влаштувала витівки на камеру: "Любов з першого погляду"

Також, зірка "Жіночого кварталу" виставила форми напоказ в обтягуючому комбінезоні: "Досить вже чоловіків дражнити"

Politeka розповідала, блондинка з "Жіночого кварталу" показала своє обличчя поблизу в незвичайному освітленні: фото



