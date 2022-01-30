Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является звездой юмористического шоу "Женский квартал", которое создала Елена Кравец. Юмористка не только участвует в разных шоу, но и также активно занимается спортом и обучает этому других. На этот раз на своей странице в Инстаграм Никитина опубликовала новое фото. На кадре актриса разложилась в необычной позе на стуле, показав свою пластичность. Стоит отметить, что на Екатерине Никитиной светлые джинсы и короткий топ, который подчеркивает её идеальную спортивную форму.
"Да, я так всегда сижу!
Поэтому если будете приглашать в гости, мойте полы", — рассказала Екатерина Никитина.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией актрисы: "Ок, готово, как раз вымыли", "Огонь", "Бомба", "Красавица", "Экстравагантная Катерина".
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Напомним, недавно Никитина засветилась в компании Евгения Кошевого, Юрия Ткача и Александра Эллерта. Они вместе работают в студии "Квартал 95".
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