Як повідомляє Politeka.net, популярна кулінар, блогер і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська активно веде свою сторінку в Instagram і вже зібрала 199 тисяч передплатників. Щоб округлити кількість фоловерів на своїй сторінці до двохсот тисяч зірка звернулася до українців.

На своїй сторінці Оля опублікувала чарівне фото, а в підписі до нього запропонувала своїм шанувальникам порекомендувати її сторінку рідним і друзям.

"Мої хороші, скоро нас стане 200 тисяч! Такі масштаби-складно уявити. Це половина Маріуполя, іф ю ноу. Я тут до вас з креативною ідеєю. Так уже склалося, що інших у Ольга Петрівни немає. Пропоную невелику активність: подумайте, кому б ви порадили мій блог? Мамі, сестрі, подружці або ж тещі? Або, може бути, чоловікові? Думаю, такий натяк він точно зрозуміє! Вигадали? А тепер сміливо відзначайте близьких в коментарях. Нехай наше спекотне кулінарне ком'юніті розширюється і росте", - звернулася Мартиновська до шанувальників.

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