Як передає Politeka.net, Мер'єм Узерлі - зірка серіалу "Величне століття", де грала Хюррем Султан. Крім цього, турецька актриса займається моделінгом завдяки своїй незвичайній зовнішності, оскільки має німецьке коріння. На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала нову серію фото. На кадрах Мер'єм Узерлі позує в стильному вбранні (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

На Узерлі модний тренч кольору хакі, широкі джинси, панамка в колір плаща і сонцезахисні окуляри.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Прийшла господиня місця, королева", "Султан моєї душі", "Красива така", "Прекрасна", "Круті фото", "Ви як завжди красиві", "Прекрасна жінка", "Вау, Мер'єм", "Пам'ятник красі... Хотів би я зустрітися з тобою", "Яка ж ти прекрасна 😍ахах", "Мер'єм, ви прекрасні!", "Капець, я навіть би й не подумала, що Мер'єм грала Хюррем в чудовому столітті зараз так змінилася, а я зараз дивлюся ВС і захоплююся тобою".

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