Как передает Politeka.net, звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас актриса находится в Париже. На фото она показала себя на презентации, где собрались люди из индустрии моды.

"Какой прекрасный день и ночь 🌜 моя дорогая @yanina.yulia @yaninacouture, Поздравляю со вступлением в федерацию La Federation …. Одно из самых больших достижений в индустрии моды 🥰 👗 ваше шоу было просто потрясающим", — высказалась Мерьем Узерли.

Поклонники оставили множество комментариев под новыми фото актрисы: "Моя любовь", "Почему я до сих пор в ней вижу госпожу", "Где ты испортил свою старую красоту?", "Самая красивая", "Шикарная Хюррем", "Такая красота. Наш хюрем султан", "Платье светлое какое оригинальное", "Одежда невероятно плохая, зачем ты так с собой делаешь, цветочек?", "Платья шикарные, как и сама Мерьем", "Королева мира".

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