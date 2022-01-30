Как передает Politeka.net, Мерьем Узерли - звезда сериала "Великолепный век", где играла Хюррем Султан. Помимо этого, турецкая актриса занимается моделингом благодаря своей необычной внешности, поскольку имеет немецкие корни. На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новую серию фото. На кадрах Мерьем Узерли позирует в стильном наряде (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

На Узерли модный тренч цвета хаки, широкие джинсы, панамка в цвет плаща и солнцезащитные очки.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Пришла хозяйка места, королева", "Султан моей души", "Красивая такая", "Прекрасная", "Крутые фото", "Вы как всегда красивы", "Прекрасная женщина", "Вау, Мерьем", "Памятник красоте... Хотел бы я встретиться с тобой", "Какая же ты прекрасная 😍ахах", "Мерьем, вы прекрасны!", "Капец, я даже бы и не подумала, что Мерьем играла Хюррем в великолепном веке сейчас так изменилась, а я сейчас смотрю ВВ и восхищаюсь тобой".

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