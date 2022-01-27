Как передает Politeka.net, звезда сериала "Великолепный век" Мерьям Узерли поделилась новыми снимками с фотосессии на своей странице в Инстаграм. Турецкая актриса немецкого происхождения позирует в шикарном белом атласном платье с черными полосками. Хоть платье и не обтягивающее, однако, из-за того, что оно короткое, видно идеальную фигуру Мерьям Узерли (чтобы посмотреть все снимки, доскролльте до конца страницы).

Как указала Узерли, сейчас она находится в Париже, где и устроила фотосессию.

Поклонники актрисы оценили её новые фото и оставили множество комментариев под публикацией: "Вы такая красивая", "Красавица, обожаю вас", "Хюррем Султан", "Потрясающая", "Королева Парижа", "Вы супер", "Моя гордость", "Хюррем идет в свои покои", "Ты очень красивая", "Какая красивая наша султанша", "Это же Хюррем Султан", "Парижская девочка".

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