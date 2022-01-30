Як пише Politeka.net, 48-річний популярний український виконавець, автор багатьох хітів Олександр Пономарьов порадував публіку новим фто на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, двічі розлучений співак живе зі своєю домашньою улюбленицею – собакою породи ши-тцу на прізвисько Ши. Як виявилося, малятку не до душі зимова погода і гуляти п снігу вона не любить.

"Ши вийшла на вулицю рівно на три хвилини", - написав артист у новому пості.

Проте Ши зачарувала користувачів мережі.

"Для дівчинки і цього вистачить, красуня», «Снігуронька», "Красотулька", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, також в заміському будинку Олександра Понномарева є дві собаки-Зіта і Булка, а також сім котів.

"З'явилася кішка спочатку, яка принесла трьох кошенят. Я ще спокійно, думаю:"роздамо кому-небудь". Взяли одного тільки. Так та ж кішка принесла на наступний рік ще трьох кошенят. Тепер у мене сім кішок", - розповідав артист раніше.

Нагадаємо, Пономарьов засвітив свою улюбленицю на ліжку, насмішивши заявою: "хто не працює, той...»

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