Потап насолоджується роботою на шоу "Голос країни" і з задоволенням робить кадри зі зйомок проекту і ділиться ними з шанувальниками.

Як повідомляє Politeka.net, у новому сезоні популярного шоу "Голос країни" за суддівськими кріслами зібралися зірки українського шоу-бізу: Потап, Оля Полякова, Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук.

Потап вирішив побалувати українців і опублікував в сторіз нові кадри зі зйомок проекту.

Потапу дуже пощастило сидіти поруч з красунями-співачками. Як показав артист на відео Оля Полякова і Надя Дорофєєва приміряли для зйомок нового ефіру ефектні вбрання. Оля одягнена в сріблясту обтислу сукну з довгими рукавами. Витончені бежеві босоніжки на тонкому довгому каблуки і легкий макіяж зробили образ по-справжньому елегантним.

Тим часом Надя обрала коротку білу сукню з відкритими плечима. Рукави і цікаве оформлення декольте надали образу співачки неймовірного кокетства і легкості.

Також в кадр потрапив і сам Потап. На ньому оригінальний костюм фіолетового кольору, розшитий яскравими нитками, які зображують забавні малюнки: папуги, пальми та інші. Святослав Вакарчук тим часом обрав строгий наряд чорного кольору.

Нагадаємо, Потап видав секрет перемоги на "Голосі країни".

Також Politeka повідомляла, екс-дружина Потапа Горова похвалилася розкішним відпочинком на Канарах.

Як Politeka писала, що Потап засвітив Полякову і Дорофєєву в нових образах для "Голосу країни".