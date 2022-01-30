Як повідомляє Politeka.net, у новому сезоні популярного шоу "Голос країни" за суддівськими кріслами зібралися зірки українського шоу-бізу: Потап, Оля Полякова, Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук.
Потап вирішив побалувати українців і опублікував в сторіз нові кадри зі зйомок проекту.
Потапу дуже пощастило сидіти поруч з красунями-співачками. Як показав артист на відео Оля Полякова і Надя Дорофєєва приміряли для зйомок нового ефіру ефектні вбрання. Оля одягнена в сріблясту обтислу сукну з довгими рукавами. Витончені бежеві босоніжки на тонкому довгому каблуки і легкий макіяж зробили образ по-справжньому елегантним.
Тим часом Надя обрала коротку білу сукню з відкритими плечима. Рукави і цікаве оформлення декольте надали образу співачки неймовірного кокетства і легкості.
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Також в кадр потрапив і сам Потап. На ньому оригінальний костюм фіолетового кольору, розшитий яскравими нитками, які зображують забавні малюнки: папуги, пальми та інші. Святослав Вакарчук тим часом обрав строгий наряд чорного кольору.
Нагадаємо, Потап видав секрет перемоги на "Голосі країни".
Також Politeka повідомляла, екс-дружина Потапа Горова похвалилася розкішним відпочинком на Канарах.
Як Politeka писала, що Потап засвітив Полякову і Дорофєєву в нових образах для "Голосу країни".