38-річний український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач, показав, що відбувається на знімальному майданчику.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Юрій Ткач порадував шанувальників цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Юрій Ткач крім участі в» Вечірньому Кварталі «знімається і в інших проектах студії»Квартал 95". Так, в 2013 році Ткача В зйомки ситкому «Країна У». Там він виконав роль Юрчика, чоловіка Яринки (Ірина Сопонару). У 2014 році почали знімати спін-офф «країни У» «одного разу під Полтавою», де Юрчик і Яринка є головними героями.

У новому сторіс Юрій Ткач показав веселі кадри закулісся зйомок.

"Сидять, сидять. Хто це наробив, а?!» - обуритися Юрій Ткач показуючи знімальну групу і шкірку мандаринів.

"Сидять вони, знімають оператори. Тільки відвернувся, все мандарин немає. Спасибі», - продовжив зображати обурення артист.

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