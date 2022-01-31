Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Юрій Ткач порадував шанувальників цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Юрій Ткач крім участі в» Вечірньому Кварталі «знімається і в інших проектах студії»Квартал 95". Так, в 2013 році Ткача В зйомки ситкому «Країна У». Там він виконав роль Юрчика, чоловіка Яринки (Ірина Сопонару). У 2014 році почали знімати спін-офф «країни У» «одного разу під Полтавою», де Юрчик і Яринка є головними героями.
У новому сторіс Юрій Ткач показав веселі кадри закулісся зйомок.
"Сидять, сидять. Хто це наробив, а?!» - обуритися Юрій Ткач показуючи знімальну групу і шкірку мандаринів.
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"Сидять вони, знімають оператори. Тільки відвернувся, все мандарин немає. Спасибі», - продовжив зображати обурення артист.
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