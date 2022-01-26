Украинский певец и актер Андрей Данилко, который известен под сценическим именем Верка Сердючка, опубликовал тизер-трейлер новой комедии "Большая прогулка".

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram шоумен Андрей Данилко, который известен украинцам под сценическим образом Верка Сердючка, показал поклонникам тизер-трейлер новой комедии "Большая прогулка", премьера которой запланирована на 24 февраля 2022 года.

В фильме снялись сама Сердючка с "мамой", звезды студии "Квартал 95" Елена Кравец, Юрий Ткач, Ирина Гатун, певец Позитив и другие звезды.

По сюжету, семьи Ткача и Кравец устроили ссору за место на отдыхе у озера.

"Они заняли нашу поляну!",- сказала Ирина Гатун, сыгравшая жену Ткача.

"Занять они могут разве что очередь в туалет. Это наша поляна!",- ответил Юрий.

"Класс! С нетерпением ждем! 🤗🤗🤗🤗🔥🔥🔥", Природа Украины😍😍😍 Моя любовь❤️", "Новая песня классная 😍", "Теплая семейная комедия это именно то, что нужно зимой ❤️😉🤗", "Супер, хочется поржать от души ❤️", - написали поклонники.

Ранее Politeka сообщала, что Кравец с "Квартал 95" разговорилась о депрессии: "Мне сейчас совсем не "окей".

Напомним, что Ткач с "Квартал 95" показал, как спасается от холода после возвращения в Украину: "Мерзнет лысина...".

Также Politeka писала, что известный украинский певец и друг Данилка получает письма с угрозами: "Начинают меня пугать".