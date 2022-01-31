38-летний украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач, показал, что происходит на съемочной площадке.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Юрий Ткач порадовал поклонников интересными кадрами на своей странице в Инстаграм.

Юрий Ткач помимо участия в «Вечернем Квартале» снимается и в других проектах студии «Квартал 95». Так, в 2013 году Ткача в съемки ситкома «Страна У». Там он исполнил роль Юрчика, мужа Яринки (Ирина Сопонару). В 2014 году начали снимать спин-офф «Страны У» «Однажды под Полтавой», где Юрчик и Яринка являются главными героями.

В новым сторис Юрий Ткач показал веселые кадры закулисья съемок.

«Сидят, сидят. Кто это наделал, а?!» - возмутился Юрий Ткач показывая съемочную группу и кожуру мандаринов.

«Сидят они, снимают операторы. Только отвернулся, все мандарин нету. Спасибо», - продолжил изображать возмущение артист.

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