Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Юрий Ткач порадовал поклонников интересными кадрами на своей странице в Инстаграм.
Юрий Ткач помимо участия в «Вечернем Квартале» снимается и в других проектах студии «Квартал 95». Так, в 2013 году Ткача в съемки ситкома «Страна У». Там он исполнил роль Юрчика, мужа Яринки (Ирина Сопонару). В 2014 году начали снимать спин-офф «Страны У» «Однажды под Полтавой», где Юрчик и Яринка являются главными героями.
В новым сторис Юрий Ткач показал веселые кадры закулисья съемок.
«Сидят, сидят. Кто это наделал, а?!» - возмутился Юрий Ткач показывая съемочную группу и кожуру мандаринов.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Мартыновская из «Мастер Шеф» подогрела слухи о романе с Ярославским: «Эти щечки…»
Ведущего "Маски" Остапчука, улетевшего без жены в Канаду, настигла неудача: что случилось
Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
«Сидят они, снимают операторы. Только отвернулся, все мандарин нету. Спасибо», - продолжил изображать возмущение артист.
Напомним, жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория рассмешила украинцев, показав дочку в балаклаве: "Ох уж эти новые тренды"
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач и Елена Кравец устроили громкие "разборки", Верка Сердючка тоже в деле: "Это наша поляна"
Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» показал, как спасается от холода после возвращения с курорта в Украину: «Мерзнет лысина…»