Співачка Оля Цибульська, яка є кумою Дзідзьо, розповіла, як себе почуває через хворобу, яку нещодавно підхопила.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Оля Цибульська давненько не постила нічого в своєму блозі. Стурбовані шанувальники забили тривогу і почали питати, що сталося. Через деякий час артистка вийшла на зв'язок і назвала причину свого зникнення.

Оля Цибульська зізналася, що захворіла і їй довелося піти на карантин. Із симптомів у неї спостерігається лише біль в горлі. Співачка розповіла, що п'є багато теплої рідини і полощить горло.

"Я трохи прихворіла. Болить горло. Ніяких більше симптомів. Сиджу вдома на карантині. Полощу горло і п'ю багато теплої води. Налаштовуюся на те, що я вже потроху одужую, адже скоро зйомка кліпу і у мене просто немає часу хворіти", - заявила Оля Цибульська.

Вона також зізналася, що кілька тижнів тому просила у Всесвіту відпочинку, їй хотілося просто проваляться на дивані і нічого не робити. Але вона ніколи не думала, що її бажання здійсниться таким чином. Також Оля Цибульська додала, що лікується народними методами.

"Робочий телефон розривається, а я не в формі. Лікуюся також народними методами: сало, хліб і часник", - зізналася Оля.

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