Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), яка рідко розповідає про себе, вирішила показати фігуру в блискучому купальнику.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак зовсім недавно презентувала нову пісню, записану разом з відомим співаком. Причому виконавиця намагається всіляко підігрівати інтригу до своєї нової роботи, публікуючи навіть рідкісні для її профілю в Instagram кадри.

Як правило співачка вкрай рідко показує свої образи з дому або відпочинку. Причому артистка не говорить про свої успіхи в спортзалі. Перед відпочинком і важливими концертами вона самостійно приводить себе в порядок.

"Ви вже чули про наш дует?"- пише артистка під новими кадрами з відпочинку.

На нових кадрах в сторі Лорак показала всю себе, не забувши згадати також і про свою нову пісню. У блискучому купальнику з паєтками артистка покрутилася перед камерами, засвітивши не тільки засмагу, але і пишні форми. Не обійшлося і без незручних моментів-у ролику Лорак перестаралася, показуючи губи «качечкою».

Ми також писали, днями зірка презентувала спільну роботу з Артером Качором. Як виявилося, зірки записали пісню під назвою "Материк". Як зазначила співачка, даного дуету б не було, якби не соліст групи Artik & Asti. А на нових сторіс Кароліна зробила репост зі сторінки Сергія Лазарєва.

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