Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая редко рассказывает о себе, решила показать фигуру в блестящем купальнике.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак совсем недавно презентовала новую песню, записанную вместе с известным певцом. Причем исполнительница старается всячески подогревать интригу к своей новой работе, публикуя даже редкие для ее профиля в Инстаграм кадры.

Как правило певица крайне редко показывает свои образы из дома или отдыха. Причем артистка не говорит о своих успехах в спортзале. Перед отдыхом и важными концертами она самостоятельно приводит себя в порядок.

"Вы уже слышали про наш дуэт?" - пишет артистка под новыми кадрами из отдыха.

На новых кадрах в Стори Лорак показала всю себя, не забыв упомянуть также и о своей новой песне. В блестящем купальнике с пайетками артистка покрутилась перед камерами, засветив не только загар, но и пышные формы. Не обошлось и без неловких моментов – в ролике Лорак перестаралась, показывая губы «уточкой».

Мы также писали, на днях звезда презентовала совместную работу с Артером Качером. Как оказалось, звезды записали песню под названием "Материк". Как отметила певица, данного дуэта бы не было, если бы не солист группы Artik & Asti. А на новых сторис Каролина сделала репост со странички Сергея Лазарева.

Напомним, невеста экс-мужа Ани Лорак в крошечном купальнике устроила пляжные танцы с подружкой

Также Politeka сообщала, что экс-муж Ани Лорак пофлиртовал с другими женщинами прямо на глазах у невесты

А еще Politeka писала, что невеста экс-мужа Ани Лорак выставила свои формы на пляже, вызвав восхищение