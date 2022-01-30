Відома співачка і тренер нового 12-го сезону проєкту "Голос країни" Ольга Полякова показала, як змінилася її зовнішність під впливом фільтра.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова стала тренером у новому сезоні проєкту "Голос країни". На своїй сторінці в Instagram співачка показала, як готується до зйомок "нокаутів" на шоу. На кадрах Полякова заспівала "Аве Марія" повністю спотворена фільтрами. Її ніс став менше, очі замість карих, стали сіро-зеленими, а навколо голови з'явився німб.

Також, Полякова показала себе на зйомках проєкту, вже сидячи в кріслі.

"Добрий день, дорогі мої. А ми починаємо знімати "Голос країни"!", — розповіла Ольга Полякова.

Нагадаємо, що нещодавно старша дочка Полякової - Маша показала спільне фото з мамою. На кадрі дівчина перевершила свою маму, будучи в шикарному червоному костюмі, під яким був чорний топ і того ж кольору краватка. Також, під фото дочка Полякової запитала, чи варто їй йти на наступний рік проєкту "Голос країни".

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