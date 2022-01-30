Співачка Ліда Лі, яка була підопічною Дмитра Монатіка, показала ефектні образи в різних нарядах.

Як пише Politeka.net, Ліда Лі є відомою співачкою з України, яку продюсував Дмитро Монатік. А нещодавно зірка була учасницею проекту" Танці з зірками", але здобути перемогу артистці не вдалося. А на новому відео в Instagram співачка показала, які образи встигла приміряти.

У ролику Ліда Лі була в декількох платтях, а також в білому костюмі і з краваткою червоного кольору. Зірка знімалася на різних локаціях, вражаючи виглядом.

"Який образ вам сподобався більше?",- запитала Ліда Лі.

"Білий-твоє! Ну а взагалі ти у всьому прекрасна!",- написав актор Олексій Суровцев.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Будь-яка Ліда - вогонь", "білий костюм", "білий костюм дуже йде", " ти красуня і гармонійна у всіх. Жіночність, сексуальність, природна і справжня! Твори, кайфуй від усього, що робиш, ти дивовижна у всьому".

Нагадаємо, Дмитро Каднай і Ліда Лі захопили українців, розкривши нові подробиці

А ще Politeka писала, що Ліда Лі в боді і Каднай в шкіряних штанях не змогли приховувати хімію між ними, відео

Також Politeka повідомляла, що екс-підопічна Монатіка Ліда Лі здивувала кадрами незвичайного ДТП в Києві