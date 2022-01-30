Как пишет Politeka.net, Лида Ли является известной певицей из Украины, которую продюсировал Дмитрий Монатик. А недавно звезда была участницей проекта "Танці з зірками", но одержать победу артистке не удалось. А на новом видео в Инстаграм певица показала, какие образы успела примерить.
В ролике Лида Ли была в нескольких платье, а также в белом костюме и с галстуком красного цвета. Звезда снималась на разных локациях, впечатляя видом.
"Какой образ вам понравился больше?", - спросила Лида Ли.
"Белый - твое! Ну а вообще ты во всем прекрасна!", - написал актер Алексей Суровцев.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Любая Лида - огонь", "Белый костюм", "Белый костюм очень идет", "Ты красотка и гармонична во всех. Женственность, сексуальность, естественная и настоящая! Твори, кайфуй от всего, что делаешь, ты удивительна во всем".
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