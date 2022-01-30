Відома українська співачка Олександра Зарицька з групи "KAZKA" похвалилася нарядом і макіяжем до зйомок "Голосу країни".

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька повернулася на шоу "Голос країни". Однак, раніше (а саме в 4-му сезоні) співачка брала участь в шоу як вокалістка, проте вилетіла на етапі нокаутів. Тепер вона разом зі своїм колегою Мацолою є командою другого шансу на шоу, чого не було в попередніх сезонах.

На цей раз Зарицька поділилася знімком візажиста, який створив їй неймовірний образ на зйомки важливого етапу на "Голосі країни" - нокаутів.

Співачка одягла лінзи, які візуально збільшують очі, і їй зробили відповідний макіяж. Також, зробили зачіску - легкі хвилі. Варто відзначити, що на етапі нокаутів Зарицька з'явиться в шикарному обтягуючому платті з акцентом на талію.

Шанувальники залишили кілька реакцій під публікацією: "Дуже красиво", "Вау, який образ", "Вау, дуже красиво", "Яка краса", "Боже мій! Яка розкіш", "Красуня".

Нагадаємо, на проєкті "Танці з зірками" і після Зарицької вдалося схуднути на 30 кілограмів.

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