Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая вернулась на шоу "Голос країни". Однако, ранее (а именно в 4-ом сезоне) певица участвовала в шоу как вокалистка, однако вылетела на этапе нокаутов. Теперь она вместе со своим коллегой Мацолой является командой второго шанса на шоу, чего не было в предыдущих сезонах.
На этот раз Зарицкая поделилась снимком визажиста, который создал ей невероятный образ на съемки важного этапа на "Голосі країни" - нокаутов.
Певица надела линзы, которые зрительно увеличивают глаза, и ей сделали соответствующий макияж. Также, сделали прическу - легкие волны. Стоит отметить, что на этапе нокаутов Зарицкая появится в шикарном обтягивающем платье с акцентом на талию.
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Поклонники оставили несколько реакций под публикацией: "Очень красиво", "Вау, какой образ", "Вау, очень красиво", "Какая красота", "Боже мой! Какая роскошь", "Красотка".
Напомним, на проекте "Танці з зірками" и после Зарицкой удалось похудеть на 30 килограмм.
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