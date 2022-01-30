Известная украинская певица Александра Зарицкая из группы "KAZKA" похвасталась нарядом и макияжем к съемкам "Голосу країни".

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая вернулась на шоу "Голос країни". Однако, ранее (а именно в 4-ом сезоне) певица участвовала в шоу как вокалистка, однако вылетела на этапе нокаутов. Теперь она вместе со своим коллегой Мацолой является командой второго шанса на шоу, чего не было в предыдущих сезонах.

На этот раз Зарицкая поделилась снимком визажиста, который создал ей невероятный образ на съемки важного этапа на "Голосі країни" - нокаутов.

Певица надела линзы, которые зрительно увеличивают глаза, и ей сделали соответствующий макияж. Также, сделали прическу - легкие волны. Стоит отметить, что на этапе нокаутов Зарицкая появится в шикарном обтягивающем платье с акцентом на талию.

Поклонники оставили несколько реакций под публикацией: "Очень красиво", "Вау, какой образ", "Вау, очень красиво", "Какая красота", "Боже мой! Какая роскошь", "Красотка".

Напомним, на проекте "Танці з зірками" и после Зарицкой удалось похудеть на 30 килограмм.

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