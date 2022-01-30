Хореограф і танцівниця Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала, як проводить час з трирічним сином Олексієм.

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко є популярною українською танцівницею та хореографом. Зірка перемагала на проекті "Танці з зірками", а в останньому сезоні стала головним хореографом проекту. Шоптенко з 13-го по 16-й рік була одружена з Дмитром Дікусаром, після чого відразу вийшла заміж за бізнесмена Олексія Іванова. У пари в 2018 з'явився син, якого назвали теж Олексій. На нових сторіс Шоптенко показала, як проводить час з дитиною.

На відео Алена показала, якого сніговика зліпила на вулиці. Як можна помітити, зірка придумала для сніговика корону.

"Мам, сніговик якийсь не такий...",- сказала дитина.

"Не оцінив мамине творчість", - написала на сторіс Олена Шоптенко, показуючи, як малюк дивиться на виконану роботу мамою.

Наагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" спокусила рухами в білій сукні

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Також Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців з зірками" нагадали, якою вона була 20 років тому