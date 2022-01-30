Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель Анна Неплях, яка цього року завоювала титул "Міс Україна Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу в сторіс дівчина відповіла на питання від фоловерів, серед яких прозвучав незвичайний.

Так, хтось із користувачів запитав у Анни: "Яи були у вас стосунки з одруженими чоловіками?".

На це модель опублікувала спокусливе фото і дала чітку відповідь. На фотографії Неплях відображена в цікавій локації з грою тіней на стінах. Перед камерою вона з'явилася в темних колготках і чорному піджаку, під яким видно білизну. Волосся дівчини зібрані на потилиці, а на її обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

На питання про стосунки з одруженими чоловіками Анна відповіла так: "А я схожа на ту, яка погодиться бути другою і ділити увагу мого чоловіка ще з кимось? Я не бачу для себе ні інтересу, ні перспективи в таких стосунках".

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