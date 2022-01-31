Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною українською співачкою, яка минулого року спробувала свої сили в проекті "Танці з зірками", де її партнером став Юрій Мєшков. Пара посіла п'яте місце, а за час проекту Олександра вдалося скинути 20 кг і їй настільки сподобалося, що вона ще скинула 10, досягнувши результату в 30 кг за 2021 рік. Не забуває Зарицька і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Зарицька спочатку була в домашньому, сидячи перед камерою і наводила красу на обличчі, а після цього з'явилася вже в розкішній сукні і з сумочкою, зібравшись гуляти.

"Я гуляти", - написала Зарицька.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Королева, чи можна сподобається автору?", "Клас"," Наша найкрасивіша","Сашуля так здорово схудла, навіть не впізнала".

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