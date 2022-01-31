Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной украинской певицей, которая в прошлом году попробовала свои силы в проекте "Танці з зірками", где ее партнером стал Юрий Мешков. Пара заняла пятое место, а за время проекта Александре удалось сбросить 20 кг и ей настолько понравилось, что она еще сбросила 10, достигнув результата в 30 кг за 2021 год. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео Зарицкая сначала была в домашнем, сидя перед камерой и наводила красоту на лице, а после этого появилась уже в роскошном платье и с сумочкой, собравшись гулять.
"Я гулять", - написала Зарицкая.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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