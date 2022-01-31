Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной украинской певицей, которая в прошлом году попробовала свои силы в проекте "Танці з зірками", где ее партнером стал Юрий Мешков. Пара заняла пятое место, а за время проекта Александре удалось сбросить 20 кг и ей настолько понравилось, что она еще сбросила 10, достигнув результата в 30 кг за 2021 год. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Зарицкая сначала была в домашнем, сидя перед камерой и наводила красоту на лице, а после этого появилась уже в роскошном платье и с сумочкой, собравшись гулять.

"Я гулять", - написала Зарицкая.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Королева, можно ли понравится автору?", "Класс", "Наша самая красивая", "Сашуля так здорово похудела, даже не узнала".

Напомним, Зарицкая из KAZKA раскрыла, как проходят съемки "Голосу країни"

А еще Politeka писала, что похудевшая Зарицкая из KAZKA позволила себе то, что не успела в "Танцях з зірками"

Также Politeka сообщала, что похудевшая Зарицкая в узком наряде и с новой прической осваивает кресло тренера "Голосу країни"