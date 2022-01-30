Як передає Politeka.net, Настя Приходько є відомою співачкою і суддею шоу "Співають всі". На своїй сторінці в Instagram співачка часто ділиться моментами з життя і показує зйомки, в яких бере участь. На цей раз Приходько опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка прийшла в студію, де за пару годин повністю змінилася.
Приходько нарядили в брючний костюм гірчичного кольору і білу блузку. Також їй зробили шикарний макіяж і сувору зачіску, чим підкреслили яскраві риси обличчя співачки.
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"Це мій чоловік", - показала Настя Приходько і засміялася.
"Загалом, сьогодні я гірчичка. Буду красива гірчичка. З такими сережками та з такою зачіскою. Кирочка, я тебе обіймаю і спасибі тобі велике за мій сьогоднішній лук і часник", - пожартувала Приходько.
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